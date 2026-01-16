A Palermo tempo stabile mentre su mezza Sicilia arriva un ciclone con venti tempestosi e neve

A Palermo il tempo rimane stabile, mentre su mezza Sicilia si aspetta un'intensa perturbazione. Da lunedì, un ciclone mediterraneo porterà venti forti, precipitazioni e nevicate in quota, interessando principalmente le aree centro-orientali dell’isola. Le condizioni meteo richiedono attenzione, soprattutto nelle zone più esposte, per garantire sicurezza e prepararsi ai possibili disagi.

Un fine settimana con qualche pioggia sulle aree centro orientali della Sicilia che, da lunedì, saranno investite da un ciclone mediterraneo con severo maltempo, venti tempestosi e tanta neve in quota. Una situazione che, secondo le previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino, non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

