A Palermo tempo stabile mentre su mezza Sicilia arriva un ciclone con venti tempestosi e neve
A Palermo il tempo rimane stabile, mentre su mezza Sicilia si aspetta un'intensa perturbazione. Da lunedì, un ciclone mediterraneo porterà venti forti, precipitazioni e nevicate in quota, interessando principalmente le aree centro-orientali dell’isola. Le condizioni meteo richiedono attenzione, soprattutto nelle zone più esposte, per garantire sicurezza e prepararsi ai possibili disagi.
Un fine settimana con qualche pioggia sulle aree centro orientali della Sicilia che, da lunedì, saranno investite da un ciclone mediterraneo con severo maltempo, venti tempestosi e tanta neve in quota. Una situazione che, secondo le previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino, non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Meteo, fine settimana di maltempo: temperature in calo e neve oltre i 700 metri; Le previsioni meteo in Sicilia di giovedì 15 gennaio; Meteo: riecco l'Anticiclone, tempo stabile ma non per tutti. I dettagli della Settimana; Previsioni meteo del 16 gennaio 2026.
