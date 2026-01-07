Maltempo gelo artico sull' Italia | neve pioggia e forti venti portano caos e disagi Allerta meteo | ecco dove
L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo, con neve, pioggia e venti intensi che stanno causando disagi in diverse regioni. L’allerta meteo è in vigore per segnalare le aree più colpite e permettere alle persone di adottare le necessarie precauzioni. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questa fase di intenso maltempo, che interessa principalmente le zone settentrionali e centrali del Paese.
L'inverno ha deciso di fare sul serio proprio ora che le feste sono finite. Oggi, 7 gennaio, il Paese si sveglierà stretto in una morsa di gelo che non darà tregua, con il. 🔗 Leggi su Leggo.it
