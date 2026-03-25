Ciclismo Coppi e Bartali | oggi prima tappa un italiano tra i favoriti

Oggi si svolge la prima tappa della Coppi e Bartali 2026, una delle gare ciclistiche più storiche del paese. L’edizione di quest’anno presenta un cambiamento significativo, con il percorso che si sposta dalle colline emiliano-romagnole a un tracciato che attraversa tutto il Nord Italia. Tra i favoriti figura un ciclista italiano, che si presenta come uno dei protagonisti principali della corsa.

Oggi l’apertura della Coppi e Bartali 2026. L’edizione di quest’anno segna un cambiamento strutturale profondo per la competizione, che sposta il proprio baricentro geografico dalle colline emiliano-romagnole verso un asse che attraversa l’intero Nord Italia. Comincia oggi la settimana dedicata a Coppi e Bartali. La frazione inaugurale, con partenza da Barbaresco e arrivo a Barolo, introduce immediatamente un percorso tecnico. Il percorso si snoda per 161 chilometri tra i vigneti delle Langhe. Con un dislivello complessivo vicino ai 2.400 metri, la tappa è costellata da quattro Gran Premi della Montagna che fungeranno da naturale setaccio per il gruppo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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