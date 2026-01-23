Il 28 gennaio, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026, intitolata “Sulle strade di Coppi e Bartali”. Dall ore 15, l’evento sarà l’occasione per approfondire il ruolo del ciclismo professionistico e il valore delle competizioni regionali in vista del 2026. Interverrà anche Fedriga, evidenziando l’importanza di questa iniziativa per il panorama sportivo italiano.

ROMA – Mercoledì 28 gennaio, a partire dalle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026 “Sulle strade di Coppi e Bartali – Il ciclismo professionistico 2026”. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Massimiliano Fedriga (foto), presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in videocollegamento, e Roberto Pella, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico. Dialogo con i campioni Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser (videocollegamento), Vincenzo Nibali e Giuseppe Saronni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Sulle strade di Coppi e Bartali – il ciclismo professionistico 2026”, presentazione con Fedriga

2 gennaio 1960, muore Fausto Coppi. Bartali lo ricordò cosìIl 2 gennaio 1960, il mondo del ciclismo perdeva Fausto Coppi, figura simbolo di un’epoca.

La AIOCC si riunisce a Milano: la Lega del Ciclismo Professionistico protagonista, visita al VigorelliLa AIOCC, associazione internazionale degli organizzatori di gare ciclistiche, si è riunita a Milano nei giorni 19 e 20 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Welcome Castellania, 25 anni di Casa Coppi: il ciclismo come memoria, gratitudine e futuro; Giro d’Italia 2021: le tappe in Veneto; Morire d’Amore. Fausto Coppi una storia romantica e tragica d’un tempo.; Lavoro, interrogazioni a risposta immediata – Ministero del Lavoro - Giovedì alle 14.30 diretta webtv.

Domenica di sangue sulle strade, sette vittimeUna scia di sangue sulle strade ha funestato il fine settimana, con un bilancio di sette morti e diversi feriti. L'incidente più grave si è verificato alle 7 del mattino sulla statale 671 della Valle ... ansa.it

Strage di motocilisti sulle strade, morti sette giovaniStrage di motociclisti sulle strade. Sette giovani hanno perso la vita in incidenti che hanno coinvolto le due ruote. Nel Comasco sono morti nella notte due ragazzi, forse impegnati in una gara in ... ansa.it

Parte la volata della III edizione della #CoppaItaliaDelleRegioni Presentazione: “Sulle strade di Coppi e Bartali – il ciclismo professionistico 2026” 28 gennaio, ore 15 @Montecitorio In attesa del calendario 2026, le emozioni della scorsa edizione x.com

Conferenza delle Regioni. . Parte la volata della III edizione della Coppa Italia delle Regioni Presentazione: “Sulle strade di Coppi e Bartali – il ciclismo professionistico 2026” 28 gennaio, ore 15.00 Aula Gruppi Parlamentari – Camera dei deputati - facebook.com facebook