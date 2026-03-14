Ciclismo Tirreno-Adriatico | oggi la tappa decisiva programma e favoriti

Oggi si corre la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, considerata quella più importante della gara. La corsa attraversa due regioni con un percorso che mette alla prova i ciclisti, coinvolgendo diversi favoriti pronti a giocarsi la vittoria finale. Il traguardo si trova in una località strategica, e sono attesi numerosi attacchi tra i partecipanti. La tappa rappresenta il punto culminante della competizione.

La sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026 rappresenta il momento chiave della corsa dei due mari. Con ogni probabilità, infatti, sarà proprio la frazione odierna a decidere la classifica generale, visto che la tappa conclusiva di domani è destinata quasi certamente a concludersi con una volata di gruppo. La giornata di oggi, dunque, sarà in ogni caso decisiva per l’assegnazione della Maglia Azzurra visto il percorso impegnativo tra le Marche. La tappa odierna parte da San Severino Marche e si conclude a Camerino dopo 188 chilometri e ben 4007 metri di dislivello complessivo. Sarà una frazione adatta agli scalatori e agli uomini di classifica, con una prima parte di gara già selettiva grazie alla lunga salita del Sassotetto, un’ascesa di 13,1 chilometri con pendenza media del 7,3%. 🔗 Leggi su Sportface.it

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