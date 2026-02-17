Agrivoltaico | Dc contro Cia l’allarme sull’energia è infondato Priorità a innovazione e reddito per gli agricoltori

La Democrazia Cristiana ha risposto alle accuse della Cia-Agricoltori Italiani riguardo agli impatti degli impianti agrivoltaici, accusando l’associazione di diffondere timori ingiustificati. La Dc sostiene che le preoccupazioni sulla perdita di terreni coltivabili sono esagerate e che l’obiettivo principale deve rimanere l’innovazione e il sostegno ai redditi degli agricoltori. Recentemente, alcuni imprenditori agricoli hanno installato pannelli fotovoltaici sui loro terreni, cercando di combinare produzione di energia e coltivazioni.

Dc Contesta a Cia una Visione Allarmistica sull’Agrivoltaico. La Democrazia Cristiana (Dc) ha replicato con forza alle critiche espresse da Cia-Agricoltori Italiani sulla transizione energetica e, in particolare, sull’impatto degli impianti agrivoltaici sul settore agricolo. Lo scontro, avvenuto il 17 febbraio 2026, vede al centro delle accuse il vicepresidente nazionale e presidente di Cia Puglia, Gennaro Sicolo, accusato di diffondere una narrazione parziale e potenzialmente dannosa per i produttori. Una Critica Diretta al Ruolo di Cia. Ignazio Tullo, Capo Dipartimento Nazionale della Dc, ha espresso forti riserve riguardo alle posizioni di Cia, sostenendo che la narrazione proposta negli ultimi mesi sia fuorviante e non tenga conto dei benefici concreti che l’agrivoltaico può apportare al settore primario.🔗 Leggi su Ameve.eu

