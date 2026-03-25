Ci tremano le gambe… | l’annuncio più atteso della conduttrice italiana e del marito famoso in arrivo il secondo figlio

Da tvzap.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice italiana e il suo marito hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. La coppia, molto seguita sui social, ha condiviso con i loro follower questa novità, rompendo il silenzio su una notizia che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla data prevista per il parto o altre informazioni personali.

La coppia amatissima dai social ha deciso di rompere il silenzio annunciando di essere in attesa del secondo figlio. Lo hanno fatto con un video su Instagram: loro due, il loro bambino accanto, e quel pancione mostrato senza clamore, ma con un’intensità che parla da sola. Non è solo un annuncio. È un capitolo nuovo, scritto dopo pagine difficili, quelle che restano nella memoria anche quando si prova a voltarle. Secondo figlio in arrivo: l’annuncio social che commuove i fan. Nel filmato condiviso online non servono grandi parole: bastano gli sguardi e la complicità di una famiglia che si stringe. La gravidanza viene mostrata con naturalezza, come si fa con le cose vere, quelle che non hanno bisogno di essere spiegate troppo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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