Una centrale nucleare sulla Luna entro il 2030 | ecco il piano Nasa-Doe per la supremazia spaziale americana

La Nasa e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti stanno collaborando per sviluppare una centrale nucleare sulla Luna entro il 2030. L’obiettivo è creare un sistema di alimentazione a fissione nucleare che possa supportare le future missioni lunari. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel progresso delle capacità di esplorazione spaziale, mirando a garantire energia affidabile e duratura in ambienti extraterrestri.

Sviluppare un sistema di alimentazione a fissione nucleare da utilizzare sulla Luna. È l'obiettivo che si sono prefissati la Nasa ed il Dipartimento dell'Energia statunitense (Doe). Lo sviluppo, stando a quanto comunicata dall'Agenzia spaziale americana nelle scorse ore, dovrebbe avvenire nell'ambito della campagna Artemis e delle future missioni Nasa su Marte. (NASA FOTO) – Notizie.com Un memorandum d'intesa firmato di recente tra le Agenzie consolida la collaborazione e " promuove la visione del presidente Donald Trump " di superiorità spaziale americana.

