Chiusura Fonderie Pisano i commenti

Il sindaco del Comune di Pellezzano ha commentato la decisione della Regione Campania di chiudere le Fonderie Pisano, esprimendo rispetto per la scelta. La comunicazione è arrivata attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti. La chiusura delle fonderie, annunciata di recente, ha suscitato reazioni tra le autorità locali e i lavoratori coinvolti.

“Come Sindaco del Comune di Pellezzano, esprimo rispetto per la decisione assunta dalla Regione Campania”. Un commento moderato che Tutela l’impegno però profuso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Morra nella battaglia che oggi ha portato a scrivere una data importante nella storia della battaglia contro le Fonderie Pisano di Salerno. Il diniego al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di fatto, costringe la proprietà a spegnere i forni e poi ad attivare tutte le misure previste per battersi contro il provvedimento. “Il nostro Comune è stato da sempre in prima linea su questa vicenda, attraverso un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusura Fonderie Pisano, i commenti Articoli correlati Fonderie Pisano, no all’Aia: industria verso la chiusuraLe Fonderie Pisano non possono più produrre nel sito di via De Greci e dovranno chiudere. Fonderie Pisano, stop della Regione all'AIS: impianto a rischio chiusuraDeterminante il lavoro dell’Assessorato all’Ambiente guidato dall’assessora Claudia Pecoraro e l’impegno dei dirigenti e degli uffici regionali, che... Tutto quello che riguarda Chiusura Fonderie Pisano Temi più discussi: Fonderie Pisano, lo stop all’AIA per Salerno blocca anche il rilancio dell’ex stabilimento ArcelorMittal nell’avellinese; Fonderie Pisano, tavolo tecnico al Mimit; Fonderie, le trattative per il nuovo sito si spostano dalla Regione al Ministero; Un sito per fonderie Pisano lontano da Luogosano. Fonderie Pisano: la Regione notifica il decreto di rigetto dell'AiaLa Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano di Salerno. Il rigetto arriva, sottolinea una nota della Regione, al termine di u ... rainews.it Campania, Fonderie Pisano. Flocco (M5S): Scelta giusta della Regione dopo anni di battaglieNapoli, 25 Marzo - Il decreto di rigetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano segna un passaggio decisivo per Salerno e per ... sciscianonotizie.it Presidente Commissione Ambiente, Flocco: “Fonderie Pisano, scelta giusta Regione dopo anni di battaglie” - facebook.com facebook #salerno, #fonderie pisano: la Regione notifica il decreto di rigetto dell'AIA x.com