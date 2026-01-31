Una bottiglia d’acqua negata dietro il pestaggio al distributore di benzina Denunciato l’aggressore

Una rissa tra due senzatetto finisce con una bottiglia d’acqua negata e un’aggressione denunciata. Tutto è iniziato alla mensa del povero di via Berti, dove i due si sono incontrati prima di arrivare al distributore di via Flaminia. Giovedì sera, un camerunese ha spinto un nigeriano contro la vetrata del distributore Ip. L’episodio si è concluso con una denuncia e l’identificazione dell’aggressore.

La vittima spinta contro il casottino si è presentata al comando della polizia locale per fare la querela. Ha riportato un taglio alla testa

