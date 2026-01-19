Il distributore di benzina parla viterbese | Inserisci le sorde ha' capito come?! | VIDEO

A Viterbo, un distributore di benzina si distingue per l’uso del dialetto locale, creando un momento di familiarità tra gli automobilisti. In un contesto di prezzi elevati, questa semplice scena porta un sorriso e un senso di vicinanza, dimostrando come anche le piccole cose possano rendere il rifornimento più umano e meno distaccato. Un esempio di come il dialetto possa contribuire a rafforzare il rapporto tra servizio e comunità.

Fare rifornimento non è mai stato così. familiare. A Viterbo anche il distributore di benzina parla in dialetto e strappa un sorriso agli automobilisti alle prese con i dolorosi prezzi di benzina e diesel. Succede nelle Eni live station, dove gli erogatori sono multilingue, includendo accanto.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

