Bientina terminati i lavori di Acque | 2.400 metri di nuove condotte idriche

La recente opera di Acque a Bientina ha portato alla posa di 2.400 metri di nuove condotte idriche. I lavori, completati senza intoppi, hanno migliorato l’efficienza della rete idrica locale, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire un servizio più affidabile e sostenibile alla comunità di Bientina.

Si sono conclusi secondo copione i lavori di ammodernamento della rete idrica realizzati da Acque, in sinergia con l'amministrazione comunale di Bientina, in via delle Fosse e a Quattro Strade. Avviati nel settembre scorso, i due progetti si inseriscono nel programma di potenziamento delle.

