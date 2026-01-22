Chiuso un tratto di via Italica per i lavori alle condotte idriche in viale Gabriele d' Annunzio FOTO

Da giovedì 22 gennaio, un tratto di via Italica, tra via dei Sanniti e viale Gabriele d’Annunzio, è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire lavori alle condotte idriche. La chiusura, in atto dalla mattina, mira a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli interventi. Si consiglia agli automobilisti di seguire eventuali indicazioni e percorsi alternativi durante i lavori.

Un tratto di via Italica, quello compreso tra via dei Sanniti e viale Gabriele d'Annunzio, è stato chiuso al traffico dalla mattinata di giovedì 22 gennaio.I divieti sono stati decisi con un'apposita ordinanza.Allo scopo di permettere l'esecuzione dei lavori sulle condotte idriche sono stati.🔗 Leggi su Ilpescara.it

