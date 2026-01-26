A Mestre, un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie, in seguito a precedenti episodi di violenza domestica. L’arresto è avvenuto durante un intervento in casa della donna, evidenziando l’importanza delle misure di tutela per le vittime. La vicenda sottolinea l’efficacia delle disposizioni di tutela per prevenire ulteriori violenze.

Eseguito un arresto per violazione di misura cautelare a Mestre nei confronti di un 52enne, già destinatario del divieto di avvicinamento alla moglie e dell'allontanamento dalla casa familiare. Le manette sono scattate dopo che l'uomo è stato trovato all'interno dell'abitazione coniugale in assenza della donna. L'intervento è avvenuto durante un controllo della Polizia di Stato di Venezia finalizzato a monitorare le vittime di violenza domestica. L'intervento degli agenti e l'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato venerdì scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Ps di Mestre ha effettuato un controllo presso il domicilio di una donna già vittima di reiterati maltrattamenti da parte del marito.

© Virgilio.it - Mestre, polizia trova il marito in casa della moglie e lo arresta: perché non poteva avvicinarsi alla donna

