Un uomo di 38 anni uruguaiano è stato arrestato a Como dopo aver opposto resistenza agli agenti intervenuti in piazzale Duca d’Aosta. L’individuo, riverso a terra in stato di alterazione, ha reagito con calci e pugni, rendendo necessaria l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto per resistenza, violenza e lesioni agli agenti, in un episodio che ha richiesto l’intervento delle autorità locali.

Eseguito un arresto per resistenza, violenza e lesioni a Como. Un uomo di 38 anni, cittadino italiano nato in Uruguay e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in Piazzale Duca d’Aosta. L’uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. L’intervento della Polizia e la reazione violenta Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una Volante è stata inviata in Piazzale Duca d’Aosta a Como in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di un uomo riverso a terra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, 38enne uruguaiano riverso a terra impazzisce all'arrivo della polizia: volano calci e pugni, arrestato

Leggi anche: Roma, picchia la moglie con calci e pugni dopo una lite: arrestato 38enne

Como, squilibrato lancia sassi contro i passanti e ne ferisce due: fermato dalla polizia, prende a calci e pugni gli agentiA Como, un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver lanciato sassi contro i passanti, ferendone due.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Como, trovato riverso a terra in un parcheggio, all’arrivo dei poliziotti li aggredisceLa Polizia di Stato, ieri mattina, ha arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un 38enne, cittadino italiano nato in Uruguay e senza fissa dimora, con precedenti di polizia, ... comozero.it

Como, ubriaco e violento all’ospedale Valduce: 38enne arrestato dalla Polizia di Stato Como, caos all’ospedale Valduce: 38enne tunisino ubriaco e violento arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza, minacce e interruzione di pubblico servizio. #notizie facebook