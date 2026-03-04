Chirurgia oncologica di punta all’Ospedale di Tivoli

All’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è stato recentemente eseguito un intervento di alta complessità che ha coinvolto un’ipofaringo-laringectomia totale con ricostuzione autologa. Si tratta di un’operazione di chirurgia oncologica di rilievo, condotta da un team specializzato, volta a trattare una condizione tumorale complessa. L’intervento rappresenta un esempio di chirurgia avanzata eseguita nel presidio locale.

L'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli ha recentemente segnato un passo importante nel campo della chirurgia oncologica, confermandosi come un presidio di riferimento per le prestazioni ad alta complessità nel Lazio. L'équipe dell'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria ha portato a termine con successo un delicato intervento di ipofaringo-laringectomia totale su un paziente di 65 anni. La patologia trattata riguardava una forma avanzata di tumore alla laringe che si era estesa pericolosamente all'ipofaringe, richiedendo non solo una rimozione radicale della massa neoplastica, ma anche una complessa fase ricostruttiva per garantire la funzionalità degli organi coinvolti.

