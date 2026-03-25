Ci sono gesti che pesano più delle parole e silenzi che sanno di speranza. Il Polo d’infanzia "Children & Family Size" ha confermato ancora una volta la sua missione, che va ben oltre l’educazione: una missione fatta di altruismo, vicinanza e sostegno concreto verso chi vive i momenti più difficili. Grazie a una raccolta fondi promossa durante il periodo natalizio, il Polo ha donato un moderno carrello per le emergenze neonatali alla Terapia intensiva neonatale (Tin) del Grande ospedale metropolitano. Un aiuto tangibile nei momenti critici. Il carrello consegnato non è un semplice arredo sanitario, ma un dispositivo salvavita essenziale. In... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Children & Family Size dona alla Tin del Gom un carrello per le emergenze neonatali

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