Opera Family & Education | Rigoletto il mistero del teatro

Rigoletto, opera di grande importanza nel panorama teatrale, rivela un mistero che unisce musica, regia e scenografia. La produzione, realizzata in collaborazione con Bregenzer Festspiele, vede la direzione del Maestro Giulio Arnofi e l’adattamento di Manuel Renga, offrendo un’esperienza coinvolgente e fedele alle origini dell’opera.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Rigoletto. Il mistero del teatro, realizzato in coproduzione con il partner internazionale Bregenzer Festspiele, sarà diretto dal M° Giulio Arnofi, con la rielaborazione musicale di Massimo Fiocchi Malaspina, l’adattamento drammaturgico e la regia di Manuel Renga, scene e costumi di Aurelio Colombo. Lo spettacolo debutterà al Teatro Sociale di Como il 6 febbraio con 7 giorni di recite aperte alle scuole (ore 9.00, 11.00 e 14.30), mentre sabato 14 febbraio debutterà nelle due recite di Opera family (aperte alle famiglie) alle ore 16.🔗 Leggi su Quicomo.it

Opera Education celebra trent’anni di attività, un progetto che ha portato i grandi compositori come Puccini e Wagner nelle scuole italiane.

Argomenti discussi: Opera Domani compie 30 anni e celebra tre decenni di educazione musicale con un doppio titolo; Teatro Sociale di Como, doppio progetto per i 30 anni di Opera domani.

Opera Domani compie 30 anni e celebra tre decenni di educazione musicale con un doppio titoloNel 2026 Opera domani, il progetto di punta di Opera Education - AsLiCo, celebra trent’anni di attività e raggiunge la sua XXX edizione: un traguardo unico in Italia e in Europa per continuità, qualit ... quicomo.it

