Questa mattina il pubblico ministero ha chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di carcere per un uomo accusato di stalking e violenze sessuali. La vittima, una donna, ha raccontato di essere stata pedinata al lavoro e controllata ossessivamente sul cellulare, ma anche di aver subito aggressioni con violenza e minacce di rivelare dettagli intimi ai familiari. La vicenda mette in luce un episodio di abuso che ha lasciato la donna sotto shock.

Lo stalking che aveva subito dopo quella breve relazione tra pedinamenti al lavoro e controlli asfissianti del suo cellulare, era stato accompagnato da violenze sessuali patite sia con l’uso della forza che sotto la minaccia di rivelare ai suoi familiari particolari intimi. Tanto che alla fine, dopo avere denunciato tutto ai carabinieri, lei aveva deciso di licenziarsi e di fare ritorno nel suo Paese d’origine. Per l’imputato - un 30enne del comprensorio lughese difeso dallo studio legale Benini - ieri mattina il pm Stefano Stargiotti ha chiesto davanti al gup Andrea Galanti una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stalking e abusi sessuali". Chiesti 4 anni e mezzo

A Milano, la pm Alessia Menegazzo ha richiesto una condanna di 10 anni e 4 mesi per un maestro di musica accusato di abusi sessuali su sette bambine di elementari.

