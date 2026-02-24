Il Museo dei Bambini di Legnano apre le porte | recupero concluso tutto è pronto per tagliare il nastro di Kimu

Il Museo dei Bambini di Legnano apre le porte dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione. La causa è il recupero di un edificio storico, precedentemente utilizzato come bagni pubblici, trasformato in uno spazio dedicato ai più piccoli. Le opere di rinnovamento si sono concluse da poco, e ora tutto è pronto per il taglio del nastro. La cerimonia si svolgerà sabato, con molte attività programmate per i visitatori.

Legnano (Milano), 24 febbraio 2026 – Cadrà sabato il velo sul Kimu, il Museo dei Bambini che in via Pontida ha preso il posto di una struttura nata come bagni pubblici. E se immobile e arredi non saranno più un segreto, l'unica certezza riguardante il possibile gestore – percorso ancora in divenire – è che alla prima manifestazione d'interesse ha risposto il Gruppo Pleiadi, lo stesso che si occupa del museo della Chimica di Settimo Torinese e che si era occupato della progettazione della struttura.

