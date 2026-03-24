Un uomo ha minacciato una donna di stupro e di morte during un episodio in strada, chiedendole di spostare l’auto. La vittima ha dichiarato di aver avuto paura dopo le minacce, che includevano frasi come “Sei un bidone dell’immondizia, ma ti stupro comunque, fino a farti morire”. L’uomo è stato denunciato per minacce e molestie.

"Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro comunque, fino a farti morire". È una delle violenti minacce che una donna di 29 anni, di professione avvocato, si è sentita rivolgere a Milano sotto casa, in zona Porta Venezia, da un ragazzo a cui aveva solo chiesto di spostare l'auto lasciata sul passo carraio. Una banalissima lite stradale degenerata in breve tempo in un crescendo di insulti irripetibili, rivolti sia alla professionista che al suo fidanzato convivente. L'avvocato, volontaria dell'associazione anti-violenza "Scarpetta rossa", ha sporto denuncia. Al rientro dalla Questura, tre ore più tardi, l'uomo che l'aveva minacciata è tornato davanti al suo portone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli chiede di spostare la macchina e lui la minaccia di stupro e di morte: "Ora ho paura"

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