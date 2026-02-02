Paura in strada | giovane in stato di alterazione lancia pietre contro passanti e auto

Questa sera a Pomezia, in via Ugo La Malfa, un giovane in stato di alterazione ha lanciato pietre contro passanti e auto, creando scompiglio tra i residenti. La scena ha spaventato chi si trovava in zona, fino all’arrivo dei carabinieri che sono riusciti a fermarlo. Sul posto sono intervenuti subito, ma l’incidente ha lasciato molti con il fiato sospeso.

Momenti di paura sono stati vissuti nella serata di sabato 31 gennaio a Pomezia dove, in via Ugo La Malfa, è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Numerose le segnalazioni giunte al 112 che indicavano la presenza di un giovane in forte stato di agitazione intento a lanciare pietre in strada, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti e la sicurezza della circolazione. I militari, giunti tempestivamente sul posto intorno alle 22:30, hanno subito individuato e bloccato il ragazzo, un 27enne di nazionalità straniera già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, che presentava una vistosa ferita alla mano, ha opposto resistenza rifiutando anche ogni tipo di assistenza medica da parte del personale del 118, intervenuto in supporto.

Sabato sera a Pomezia si è scatenato il panico.

