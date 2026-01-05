Il genio di Modric non ha età | ha cambiato modo di giocare ma si conferma ancora al top
Luka Modric, icona del calcio e protagonista nel Milan di Allegri, continua a dimostrare la sua validità anche con un nuovo stile di gioco. Nonostante il passare degli anni, il suo contributo rimane fondamentale, confermandosi tra i elementi più affidabili della squadra. Oggi, 'Tuttosport' analizza i numeri di questa stagione, evidenziando come l’esperienza e la classe di Modric siano ancora al servizio del calcio di alto livello.
Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un articolo sul regista del Milan di Massimiliano Allegri Luka Modric, sottolineandone i numeri in questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Guardiola ha cambiato il modo di giocare, ma non è contagiato dalle palle inattive (Guardian)
Leggi anche: Donnarumma ha cambiato il modo di giocare di Guardiola, anche il City si è convertito ai lanci lunghi (Athletic)
Modric, 2025 ragioni per non chiedergli più: quanti anni hai? - Il fuoriclasse croato illumina il Milan e la Serie A con la sua classe senza tempo ed esalta un autentico Genio del calcio mondiale ... corrieredellosport.it
Modric, 2025 ragioni per non chiedergli più: quanti anni hai Il fuoriclasse croato illumina il Milan e la Serie A con la sua classe senza tempo ed esalta un autentico Genio del calcio mondiale #modric #acmilan #genio #calcio #CorrieredelloSport #SerieA - facebook.com facebook
Sabatini: "Paradosso Modric: a volte appare troppo intelligente per essere compreso al volo dai compagni" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.