Il genio di Modric non ha età | ha cambiato modo di giocare ma si conferma ancora al top

Luka Modric, icona del calcio e protagonista nel Milan di Allegri, continua a dimostrare la sua validità anche con un nuovo stile di gioco. Nonostante il passare degli anni, il suo contributo rimane fondamentale, confermandosi tra i elementi più affidabili della squadra. Oggi, 'Tuttosport' analizza i numeri di questa stagione, evidenziando come l’esperienza e la classe di Modric siano ancora al servizio del calcio di alto livello.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.