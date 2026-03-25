Fedez e Chiara Ferragni hanno organizzato un party per il compleanno del loro figlio Leone, a cui hanno partecipato anche Giulia Honegger, nuova compagna del rapper. Secondo alcune fonti, sarebbe presente anche una gravidanza in corso di Giulia Honegger. L’evento si è svolto in un contesto privato con la partecipazione dei familiari e amici più stretti.

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano insieme il compleanno del figlio Leone. E al party è presente anche Giulia Honegger, nuova compagna del rapper che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe incinta. Fedez e Chiara Ferragni insieme per Leone. Nonostante il divorzio non sia stato semplice, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di appianare le loro divergenze per il bene dei figli. Così eccoli festeggiare insieme il compleanno del primogenito Leone. Un party privato in cui era presente anche Giulia Honegger, nuova fidanzata di Fedez, ha dimostrare quanto il clima sia ormai sereno e disteso. Gli scatti che svelano il party, apparsi su Diva e Donna, mostrano una Chiara Ferragni sorridente, vicina sia a Fedez che a Giulia, con cui sembra esserci un buon rapporto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez e Chiara Ferragni insieme al party per Leone. E c’è pure Giulia Honegger

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