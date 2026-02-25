Uomini e Donne | Cinzia smaschera Lanfranco Maria De Filippi incredula

Cinzia racconta il comportamento di Lanfranco fuori dalle telecamere, sorprendendo tutti. Nel frattempo Sabrina racconta di aver baciato Nicola ma Tina Cipollari non le crede. Oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione,Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e con al loro fianco Tinì Cansino. Quello di oggi è stato un appuntamento tutto dedicato al Trono Over con diversi cavalieri e dame che si sono alternati al centro dello studio. Trono Over del 25 febbraio: Elisabetta e Sebastiano, incontro fuori studio e ritorno insieme Al centro dello studio ci sono ancora Elisabetta e Sebastiano Mignosa, sempre più simbolo della contraddizione vivente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 25 febbraio 2026 su Canale 5, Elisabetta e Sebastiano si rivedono e nessuno gli crede più.

Al centro dello studio ci sono ancora Elisabetta e Sebastiano Mignosa, sempre più simbolo della contraddizione vivente. Lui, dopo averle tolto l'esclusiva, si mette d'accordo con un amico della dama ...

