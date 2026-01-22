chi sono olivia e angelica le figlie di fiorello e cosa fanno nella vita

Olivia e Angelica sono le figlie di Fiorello, noto personaggio pubblico italiano. Olivia, nata in una precedente relazione con Odoardo Testa, e Angelica, avuta nel 2006 con la moglie Susanna, sono le due figlie del cantante e showman. Entrambe mantengono un basso profilo, dedicandosi ai propri studi e interessi personali, lontano dai riflettori.

Fiorello è diventato nel 2006 padre di Angelica: la moglie Susanna era già madre di Olivia avuta dalla precedente relazione con Odoardo Testa. Chi sono le figlie di Fiorello. Stasera lo showman riceverà il Tapiro D’Oro nel corso della prima puntata della nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda su Canale 5. Quando Fiorello intraprende la storia con la donna che diventerà sua moglie nel 2003, la Biondo era da poco diventata madre di Olivia, arrivata dalla relazione precedente con Odoardo Testa. Lo showman ha instaurato nel corso del tempo un legame speciale con la bambina. La ragazza 31enne vive a Roma e conduce una vita lontana dai riflettori ed è stata immortalata in un giorno molto importante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

