Dieci giovani dottori commercialisti di Napoli, tutti under 40, hanno recentemente conseguito l'abilitazione alla professione e già seguono clienti di rilievo. Questi professionisti, tutti intorno ai 30 anni, hanno superato con successo gli esami richiesti e si sono affermati nel settore in breve tempo, distinguendosi per determinazione e competenza.

Da sempre idee chiare su un futuro da liberi professionisti, hanno fatto della passione per lo studio una scelta di vita, animano incontri e dibattiti e hanno già la fiducia di importanti clienti Giovani, intorno ai 30 anni, brillanti e determinati, hanno divorato gli esami e superato a testa alta il non facile esame per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista. A contraddistinguerli la passione per lo studio che è al tempo stesso scelta di vita e solida base per l'elaborazione di strategie per la più efficace gestione delle aziende che ben si riassume col termine “pianificazione”: fiscale e tributaria, degli investimenti, dei piani di business, dell'andamento delle performance, del passaggio generazionale e anche, soprattutto - visti i tempi - delle difficoltà che le imprese incontrano nella loro vita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Chi sono i 10 giovani dottori commercialisti napoletani under-40 che già seguono importanti clienti

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