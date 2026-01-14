Comune proroga dei contratti per i dirigenti che seguono gli atti più importanti

Nel 2018, il Comune ha avviato una riorganizzazione della propria struttura, tra cui la riduzione dei dirigenti e la proroga dei contratti per coloro che seguono gli atti più strategici. Questa misura ha rappresentato un intervento volto a migliorare l’efficienza amministrativa, mantenendo stabilità e continuità nelle funzioni chiave dell’ente locale. La decisione si inserisce in un percorso di ottimizzazione delle risorse e di gestione delle risorse umane.

Nel 2018 il "taglio" del numero di dirigenti al Comune era uno dei punti principali da portare a segno per l'ex sindaco De Luca. Quasi sei anni dopo e con sindaco Federico Basile giungono conferme per tre dei nuovi alti funzionari che erano a tempo determinato e che negli ultimi tre anni hanno.

La proroga viola il mercato La relazione dell’Autorità richiama il Comune sulla delibera di maggio facebook

