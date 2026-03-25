Chi ha tradito Giorgia Meloni | l’analisi del voto al referendum sulla giustizia

Al referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni ha subito una sconfitta al Sud, dove tra il 10 e il 30% degli elettori del centrodestra ha votato No. La percentuale di votanti contrari varia tra le diverse regioni del Mezzogiorno, rendendo evidente una divisione tra le preferenze degli elettori del centrodestra e le indicazioni del partito di riferimento. La consultazione si è conclusa con risultati che hanno evidenziato questa distanza.

Giorgia Meloni ha perso il referendum sulla giustizia al Sud. Dove «una quota tra il 10 e il 30% di elettori del centrodestra ha optato per il No». Per questo il no ha superato il 60% in Campania (65%), Sicilia (61%) e Basilicata (60). La stima è dell’Istituto Cattaneo, che a ogni consultazione analizza i flussi di voti. E fa il paio con quella di Youtrend che ha stimato in 5 milioni i voti non del Campo Largo finiti a negare l’ok alla riforma. Dei numeri parla oggi il Corriere della Sera. La stima vale anche per il centrosinistra. Dove una parte ha votato sì, ma senza compensare. Ma, spiegano gli esperti, il Mezzogiorno è «l’unica eccezione... 🔗 Leggi su Open.online

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