Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni

L'attacco scomposto di GIorgia Meloni contro i giudici che "continuano a ostacolarci" è il segnale: da ora in poi la premier entra attivamente nella campagna del referendum sulla giustizia. Sarà la mossa vincente per il Sì, o un boomerang per il governo?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggio Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni tiene le dita incrociate: oggi vincerebbe il SìIl referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo.

Referendum sulla Giustizia e poi voto anticipato: Meloni potrebbe far tornare l’Italia alle urne nel 2026Il referendum sulla Giustizia, promosso dal sottosegretario Fazzolari, potrebbe fungere da indicatore dei sentimenti degli italiani e influenzare le decisioni politiche future.

Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia MeloniL'attacco scomposto di GIorgia Meloni contro i giudici che continuano a ostacolarci è il segnale: da ora in poi la premier entra attivamente ... fanpage.it

Referendum sulla giustizia, il sondaggio Swg conferma il testa a testa. Il No recupera voti dagli indecisiIl sondaggio Swg mostra un testa a testa sul referendum del 22-23 marzo. Partecipazione prevista tra il 46 e il 50% ... ilfattoquotidiano.it

