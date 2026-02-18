Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni

Da fanpage.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha deciso di intervenire direttamente nel dibattito sul referendum sulla giustizia dopo aver accusato i giudici di ostacolarla. La premier ha espresso pubblicamente il suo disappunto, sostenendo che le sentenze sfavoriscono il governo. Questa presa di posizione porta il voto popolare a essere percepito come un giudizio sulla sua gestione. Nel frattempo, alcuni osservatori notano che questa mossa potrebbe cambiare l’andamento della campagna referendaria.

L'attacco scomposto di GIorgia Meloni contro i giudici che "continuano a ostacolarci" è il segnale: da ora in poi la premier entra attivamente nella campagna del referendum sulla giustizia. Sarà la mossa vincente per il Sì, o un boomerang per il governo?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Sondaggio Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni tiene le dita incrociate: oggi vincerebbe il SìIl referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo.

Referendum sulla Giustizia e poi voto anticipato: Meloni potrebbe far tornare l’Italia alle urne nel 2026Il referendum sulla Giustizia, promosso dal sottosegretario Fazzolari, potrebbe fungere da indicatore dei sentimenti degli italiani e influenzare le decisioni politiche future.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Video Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Il no in rimonta, l'incognita affluenza: cosa dicono i sondaggi sul referendum Giustizia a poco più di un mese dal voto; Referendum 22 – 23 marzo, Reggio Emilia: da oggi si può fornire la propria disponibilità a ricoprire i ruoli di presidente, segretario e scrutatore di seggio; Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: Voteranno sì imputati e massoneria deviata: è polemica.

da oggi il referendumDa oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia MeloniL'attacco scomposto di GIorgia Meloni contro i giudici che continuano a ostacolarci è il segnale: da ora in poi la premier entra attivamente ... fanpage.it

da oggi il referendumReferendum sulla giustizia, il sondaggio Swg conferma il testa a testa. Il No recupera voti dagli indecisiIl sondaggio Swg mostra un testa a testa sul referendum del 22-23 marzo. Partecipazione prevista tra il 46 e il 50% ... ilfattoquotidiano.it