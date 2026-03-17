La presidente del Consiglio è stata ospite del podcast di Fedez, dove ha affermato che il voto al referendum riguarda la giustizia e non lei. La puntata, prevista per giovedì, si concentra sulla sua posizione e sui temi legati alla riforma giudiziaria. Durante l’intervista, ha spiegato il suo punto di vista senza approfondire altri aspetti o commentare situazioni personali.

Secondo le anticipazioni diffuse dal programma la premier avrebbe affermato che «il fronte del “No” starebbe cercando di trasformare la consultazione in un voto contro il governo perché avrebbe difficoltà a contestare nel merito la riforma». Poi, rispetto alla possibilità che vinca il No, la presidente del Consiglio ha chiarito: «Non mi dimetterei perché è mia intenzione terminare il mandato. Quindi, se tu oggi voti No solo per mandare a casa la Meloni, potrebbe esserci il rischio che ti tieni sia la Meloni sia una giustizia che non funziona. Non mi sembra un affarone». La svolta pop di Meloni - ospite anziché di un tradizionale programma tv... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez: «Il voto al referendum è sulla giustizia, non su di me»

Articoli correlati

Leggi anche: Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez: ecco quando

Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast di Fedez, dalla smentita alla conferma a pochi giorni dal referendumCon un video pubblicato su Instagram, è stata ufficializzata la presenza di Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Mr.

Meloni a Pulp Podcast, Fedez: «Spazio offerto a tutti, Schlein ha rifiutato e Conte non ha risposto»

Una raccolta di contenuti su Giorgia Meloni

Temi più discussi: L’avvertimento di Meloni: Pronti a tassare chi specula sulla guerra; Guerra Iran, Meloni: Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento; Meloni: I giudici ci impediscono di governare, la riforma della giustizia serve; Bufera per Meloni al Parenti, Andree Ruth Shammah: Nessun rifiuto a chi vuole dibattere di giustizia.

Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez: Non si vota su di me, ma sulla giustiziaLa premier ospite del podcast difende la riforma della giustizia e invita a votare nel merito. Esclude dimissioni in caso di No. Critica Elly Schlein e ... huffingtonpost.it

Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di meNella puntata i temi più rilevanti dell’attualità politica e internazionale: dal referendum al conflitto in Medio Oriente ... adnkronos.com

#ottoemezzo Giorgia Pacione Di Bello difende la scelta di Giorgia Meloni di partecipare al podcast di Fedez prima del referendum sulla giustizia x.com

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà ospite di «Pulp podcast» nella puntata che sarà trasmessa giovedì alle 13. Parlerà di referendum in vista del voto previsto per il 22 e 23 marzo. Era stato il Fatto quotidiano ad anticipare la notizia e ora è stato F - facebook.com facebook