Chi è Maria Teresa Turrion Borrallo la tata dei principi George Charlotte e Louis premiata dal Re

Maria Teresa Turrion Borrallo, tata dei principi George, Charlotte e Louis, ha ricevuto la Royal Victorian Medal d’argento, uno dei riconoscimenti più prestigiosi attribuiti dalla famiglia reale britannica. Inserita nel team che si occupa dell’educazione dei giovani membri della famiglia Galles, la sua dedizione e professionalità sono state ufficialmente riconosciute dal sovrano Carlo III, consolidando il suo ruolo di figura di grande importanza all’interno della monarchia.

Nella lista delle alte onorificenze annunciate dal sovrano Carlo III a fine anno figura anche una dipendente molto speciale, da anni parte di fondamentale importanza dello staff che si occupa dell'educazione dei principini George, Charlotte e Louis, figli di Kate e William: si tratta della devota tata di famiglia dei Galles Maria Teresa Turrion Borrallo, alla quale verrà consegnata la Royal Victorian Medal d'argento Stabilita dalla regina Vittoria nel 1896, essa costituisce un prestigioso riconoscimento per i servigi prestati ai membri della famiglia reale, conferito dal sovrano in carica sulla base di un'iniziativa personale e non condizionata dalle istituzioni del Paese.

