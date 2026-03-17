Marco Berry, noto illusionista e conduttore televisivo, è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026. Ha 57 anni ed è conosciuto per le sue apparizioni in programmi di intrattenimento e spettacoli di magia. La sua carriera si è sviluppata principalmente in televisione, dove ha condotto e partecipato a vari show. Nella vita privata, Berry ha due figli e risiede a Milano.

Marco Berry torna protagonista in prima serata: chi è il noto illusionista e conduttore che da stasera entra nella casa del Grande Fratello Vip 2026? Il reality show, al via il 17 marzo su Canale 5, segna una nuova occasione televisiva per un volto che negli anni ha attraversato programmi di successo, inchieste e format di intrattenimento con uno stile sempre riconoscibile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Berry Official (@marco.berry) La nuova edizione del GF VIP 8, sarà guidata da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. E senza alcuni dubbio, Berry aggiunge un profilo diverso dagli altri concorrenti, perché porta con sé un’esperienza fatta magia, televisione e divulgazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marco Berry, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026: età, carriera tv e vita privata

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