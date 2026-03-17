Chi è Marco Berry | curiosità vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip

Da metropolitanmagazine.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Berry, noto per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, ha lavorato per oltre trent’anni, con un picco di popolarità tra gli anni Novanta e Duemila, quando è stato inviato a “Le Iene”. Recentemente, è entrato a far parte del cast del “Grande Fratello Vip”. La sua vita privata rimane principalmente riservata, mentre la sua presenza in televisione continua a catturare l’attenzione del pubblico.

Marco Berry ha alle spalle oltre trent’anni di carriera, nel corso dei quali ha raggiunto il grande successo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila quando ricopriva il ruolo di inviato a Le Iene. Da stasera l’llusionista sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Marco Marchisio meglio noto come Marco Berry, nasce a Torino nel 1963, debutta da giovanissimo al fianco di Isabella Biagini nel programma  Sim Sala Bin, presentato dal mago Silvan. Inizia a studiare magia già ad undici anni mette in scena i primi spettacoli. Ma l’incontro che cambia la vita di Marco è quello con Harry Houdini, il padre dell’escapologia.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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