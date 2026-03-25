checco curci in concerto all' arci bellezza + proiezione film i resti della festa di léa ghyselinck

Sabato 30 maggio si terrà un concerto dell’artista Checco Curci presso il Circolo Arci Bellezza a Milano, accompagnato dalla proiezione del film “I resti della festa” di Léa Ghyselinck. L’evento prevede anche la presentazione del nuovo album “L’amore non ha cuore” e avrà inizio nel tardo pomeriggio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

CHECCO CURCI MILANOLive - L’Amore Non Ha Cuore + ProiezioneFilm “I Resti Della Festa” (Le?a Ghyselinck)@ CIRCOLO ARCI BELLEZZASABATO 30 MAGGIO 2026 H.21Sabato 30 Maggio a Milano Checco Curci porterà dal vivo in band "L'amore non ha cuore", il suo secondo album, uscito a Gennaio per Dischi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - checco curci in concerto all'arci bellezza + proiezione film "i resti della festa" di léa ghyselinck Articoli correlati Checco Curci: nuovo albumL’amore non ha cuore è il nuovo album di Checco Curci per Dischi Uappissimi in uscita il 23 gennaio, a tre anni di distanza dall’esordio discografico... Leggi anche: I Resti della Festa: un album per immagini Aggiornamenti e contenuti dedicati a checco curci Discussioni sull' argomento checco curci in concerto all'arci bellezza + proiezione film i resti della festa di léa ghyselinck; Mauro Ermanno Giovanardi - E poi scegliere con cura le parole. Checco Curci presenta il progetto I Resti della Festa: il videoprocesso condiviso, continuo e corale. L’amore non ha cuore è nato così, in luoghi rimasti chiusi a lungo e riaperti grazie all’entusiasmo del lavoro comune. Spazi abitati da oggetti fermi da decenni ... tg24.sky.it «L'amore non ha cuore»: Checco Curci, sentimenti senza filtriEsce oggi per Dischi Uappissimi il nuovo disco del cantautore registrato durante una residenza a Noci. Prodotto da Francesco Piro, edito da Riccardo Sinigallia, è un lavoro che offre una visione a 360 ... lagazzettadelmezzogiorno.it