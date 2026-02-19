I Resti della Festa | un album per immagini

L’uscita del documentario “I resti della festa” di Léa Ghyselinck rivela come l’album “L’Amore non ha cuore” di Checco Curci sia nato durante una residenza artistica a Noci, in Puglia. La regista ha raccolto immagini di luoghi e volti che hanno segnato il processo creativo del cantautore, originario proprio di quel paese. Il film, ora disponibile su YouTube, offre uno sguardo diretto sul lavoro di Curci, con scene di incontri e momenti di ispirazione tra le strade di Noci. La piattaforma trasmette così un quadro autentico del suo percorso.

È da oggi disponibile su YouTube I resti della festa https:www.youtube.comwatch?v=YgWcpUgFLPw, il film documentario di Léa Ghyselinck che racconta l'esperienza, i luoghi, le persone attraverso cui ha preso forma l' Amore non ha cuore (Dischi Uappissimi), il nuovo album di Checco Curci nato nel corso di una residenza artistica a Noci, in Puglia, paese d'origine del cantautore. Non un "contenuto" costruito attorno a un disco ma parte integrante di una stessa storia segnata dal legame profondo tra amicizia, luoghi e musica. L'album – realizzato con l'abile mano produttiva di Francesco Piro e la supervisione artistica di Riccardo Sinigallia – è nato – infatti – in luoghi rimasti chiusi a lungo e riaperti grazie all'entusiasmo del lavoro condiviso.