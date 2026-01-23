Checco Curci | nuovo album

Checco Curci presenta il suo nuovo album, un viaggio attraverso le diverse sfumature dell’amore. Otto tracce che esplorano emozioni come l’imperfetto, la fragilità e la passione con profondità e sensibilità. Un lavoro che funge da “manuale di educazione sentimentale”, offrendo spunti per comprendere e coltivare i sentimenti con chiarezza e equilibrio. Un ascolto intimo e riflessivo, adatto a chi cerca un approccio sincero alle emozioni.

Imperfetto, crudele, fragile, deflagrante, passionale. Otto tracce che attraversano fasi e sfumature dell’amore con profondità, lucidità e delicatezza e restituiscono un “manuale di educazi one sentimentale ” per provare a capirlo e allo stesso tempo coltivarlo. L’amore non ha cuore è il nuovo album di Checco Curci per Dischi Uappissimi in uscita il 23 gennaio, a tre anni di distanza dall’esordio discografico Anche solo per un saluto e anticipato dal singolo Non si torna indietro. È realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE, l’abile mano produttiva di Francesco Piro e la supervisione artistica di Riccardo Sinigallia, che torna a battezzare il lavoro dell’artista, ancora una volta anche in veste di editore.🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Il foggiano Francesco Curci torna sulla scena musicale con un nuovo singolo

Inarrestabile GIORGIA: il nuovo album “G” debutta al #1 della classifica albumGiorgia conquista nuovamente le classifiche con il suo nuovo album “G”, che debutta al primo posto della classifica album FIMINIQ, inclusi CD, vinili e musicassette.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Buen Camino

Argomenti discussi: L'amore non ha cuore: Checco Curci, sentimenti senza filtri; Checco Curci guarda l’amore, lo osserva bruciare e ci fa un album: ecco L’amore non ha un cuore – RECENSIONE.

Checco Curci: nuovo albumL’amore non ha cuore è il nuovo album di Checco Curci per Dischi Uappissimi in uscita il 23 gennaio, a tre anni di distanza dall’esordio discografico Anche solo per un saluto ... funweek.it

L'amore non ha cuoreL'Amore non ha cuore è il secondo album di Checco Curci, cantautore pugliese fedele ad un'interpretazione moderna del cantautorato nostrano ... sentireascoltare.com

https://pugliamusic.it/checco-curci-non-si-torna-indietro-il-nuovo-brano-intenso-e-introspettivo-che-segna-il-ritorno-del-cantautore-pugliese/ GDG PRESS - Ufficio stampa Dischi Uappissimi Francesco CurciPugliaMusic - facebook.com facebook