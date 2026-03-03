Che tempo farà a marzo 2026 la tendenza meteo dell’esperto | Con l'anticiclone mese stabile e mite

Per marzo 2026, l’esperto meteorologico prevede un mese stabile e mite grazie a un anticiclone che si manterrà sulla regione. Fanpage.it ha intervistato Simone Abelli, che ha confermato questa tendenza, indicando che le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da temperature sopra la media stagionale e poche precipitazioni. La previsione si basa sui modelli climatici attuali e sulle analisi degli esperti.

Per sapere che tempo farà nel mese di marzo 2026 Fanpage.it ha intervistato Simone Abelli. Il meteorologo ci spiega che sarà un periodo abbastanza mite e stabile, anche se con qualche eccezione: "L'alta pressione sarà più debole sul Mediterraneo e l'Italia, qualche sistema nuvoloso potrebbe riuscire a filtrare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

