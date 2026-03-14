Il quieto vivere al Conca Verde proiezione del film e incontro con il regista

Martedì 17 marzo alle 20.45 al Cinema Conca Verde di Bergamo si svolgerà una proiezione del film “Il quieto vivere” seguita da un incontro con il regista Gianluca Matarrese. L’evento prevede la presentazione del film e un momento di confronto con il pubblico. La serata si svolgerà nella sala cinematografica cittadina, con ingresso aperto a tutti gli interessati.

Martedì 17 marzo alle 20.45 al Cinema Conca Verde, a Bergamo, si terrà la proiezione del film “Il quieto vivere” abbinata a un incontro con il regista Gianluca Matarrese. IL QUIETO VIVERE di Gianluca Matarrese, con Maria Luisa Magno, Sergio Pucci, Italia, Sviz, 2025, 87’ Chi non ha qualche piccolo grande conflitto con i vicini di casa? O con i propri parenti? O con i parenti che sono anche vicini di casa? Questo è il vostro film Una tragicommedia senza esclusione di colpi che danza tra documentario e finzione. Ogni famiglia è infelice a modo suo, soprattutto quelle che si odiano perché costrette a vivere nella stessa palazzina di uno sperduto borgo calabrese, un piccolo agglomerato di abitazioni situate in cima a un colle che tutti chiamano il Cozzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Gianluca Matarrese, intervista al regista del film Il quieto vivere: “La mia famiglia era già teatro”In una palazzina di un piccolo borgo calabrese convivono rancori che sembrano antichi quanto il sangue che lega chi li vive.

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Continua presso Cinema Conca Verde RENTAL FAMILY - NELLE VITE DEGLI ALTRI di Hikari, con Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Giappone, USA, 2025, 103’ Mercoledì 4 marzo ore 21.00 sala 2 Giovedì 5 marzo ore 20.30 in versione originale sala - facebook.com facebook