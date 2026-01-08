CES 2026 | ASUS ottiene otto Innovation Awards per AI e tecnologie sostenibili

ASUS ha ricevuto otto CES 2026 Innovation Awards, riconoscimenti che attestano l'impegno dell'azienda nello sviluppo di tecnologie avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità. Questi premi riflettono l’attenzione di ASUS nel proporre soluzioni innovative e responsabili, in linea con le sfide attuali e future del settore tecnologico. Un riconoscimento importante che sottolinea l’impegno dell’azienda nel creare prodotti di qualità e sostenibili.

(Adnkronos) – S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, ha commentato i risultati ottenuti: "Essere riconosciuti con questi CES 2026 Innovation Awards è una testimonianza del nostro impegno nel creare tecnologie che diano potere a tutti, ovunque. Stiamo costruendo un'esperienza AI end-to-end, portando avanti l'innovazione nel computing, nel gaming, negli strumenti creativi e nella sostenibilità." Nel segmento dei . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: ASUS ROG annuncia al CES 2026 la collaborazione con Kojima Productions, i nuovi Zephyrus e tanto altro Leggi anche: Bosch porta l’AI nel cockpit: al CES 2026 debutta la “AI extension platform” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tutte le novità da gaming di ROG al CES 2026: c’è la partnership con Kojima Productions!; Questi sono i laptop computer più belli che abbiamo visto al CES 2026; Il Wi-Fi 8 è già arrivato (almeno al CES); Il nuovo Asus ZenBook A14 riceve un potente aggiornamento e risolve il mio più grande problema. CES 2026: ASUS ottiene otto Innovation Awards per AI e tecnologie sostenibili - Il marchio tecnologico riceve molteplici riconoscimenti a Las Vegas, distinguendosi nei segmenti dell'informatica avanzata, del gaming e delle soluzioni per i creatori di contenuti ... adnkronos.com

ASUS premiata con otto Innovation Awards all’edizione 2026 del CES - Secondo quanto annunciato, ASUS premiata con otto Innovation Awards all’edizione 2026 del CES. vgmag.it

ASUS vince otto CES 2026 Innovation Awards: dall’AI alla sostenibilità, il riconoscimento della visione “Ubiquitous AI” - ASUS ha annunciato che otto dei suoi prodotti sono stati premiati con i CES 2026 Innovation Awards, un riconoscimento che attesta la leadership e ... techzilla.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.