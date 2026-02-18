Shuttle tanti i problemi incontrati ma i lavori termineranno entro l?estate Senza il ponte ciclopedonale sul Cillarese

Il progetto Shuttle rischia di slittare a causa di numerosi intoppi durante i lavori, che hanno causato ritardi nelle consegne. La realizzazione del ponte ciclopedonale sul Cillarese, fondamentale per la connessione tra le due sponde del fiume, resta ancora incompleta. Nonostante le difficoltà, gli operai sono al lavoro per portare a termine l’intervento entro l’estate, puntando a rispettare la scadenza di giugno.

È prevista per il prossimo mese di giugno la fine dei lavori per la realizzazione del progetto Shuttle. Tutto questo nonostante una sostanziosa perizia di variante approvata nei giorni scorsi dalla giunta municipale ed un’altra in arrivo nei prossimi dieci-quindici giorni e che, quindi, non dovrebbero comportare un ulteriore allungamento dei tempi dopo quelli già concessi, in diverse occasioni, dall’amministrazione comunale a causa delle tante problematiche emerse nell’ambito di un cantiere che gli stessi tecnici del Comune di Brindisi definiscono molto complesso e difficile. Un lieve aumento di spesa La variante, in particolare, non altera il quadro economico complessivo, ma ridistribuisce parte delle somme a disposizione per coprire nuovi lavori resisi necessari in corso d’opera. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

