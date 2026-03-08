Scuola innovazione e podcast | l’idea di Elena Bertola e Chiara Occelli per dare voce alle paure e alle speranze degli ex allievi
La docente Elena Bertola lancia il podcast Asintoti per ascoltare gli ex studenti. Un progetto che affronta apertamente il benessere psicologico superando i confini scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
A Milano un'edicola regala fiori ai passanti (per dare voce alle malattie rare)Un'edicola di Milano che si trasforma in un'installazione legata alla campagna Rare means care di Sobi Italia, l'azienda biofarmaceutica...
Leggi anche: Rimini bussa alle porte di Cannes, i Comuni a "caccia" di investitori per dare una svolta alle ex colonie