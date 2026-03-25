Centomila euro di progetti giovani La ’Wanda Di Ferdinando’ a tutta

Sono stati assegnati centomila euro per iniziative rivolte ai giovani, con fondi destinati a borse di studio, viaggi legati a progetti sociali, corsi di formazione e supporto al talento emergente. Le risorse sono state distribuite attraverso diversi progetti, tra cui quelli promossi dall’associazione intitolata a Wanda Di Ferdinando. Le iniziative puntano a favorire lo sviluppo delle competenze e delle esperienze dei giovani.

Borse di studio per i giovani, viaggi dedicati al sociale, corsi di formazione e fondi per supportare il talento delle nuove generazioni. Sono queste alcune delle iniziative sostenute dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando, che quest’anno ha deciso di mettere a disposizione ben 100mila euro a favore di progetti che favoriscano la crescita ed offrano opportunità ai ragazzi, in sinergia con alcune realtà del territorio. "Abbiamo deciso di proseguire con l’attività che la Fondazione ha avviato ormai da tanti anni – dice il presidente Simone Bucchi – ma anche di avviare nuove collaborazioni e nuove iniziative, che possano davvero mettere al centro i giovani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centomila euro di progetti giovani. La ’Wanda Di Ferdinando’ a tutta Articoli correlati Leggi anche: YouthBank Bergamo, premiati i progetti “dei giovani per i giovani”: 25 mila euro a tre iniziative di impatto sociale e culturale Fondo di coesione: 451 mila euro contro la povertà educativa. I 5 progetti per l’inclusione dei giovaniRoma, 26 gennaio 2026 – In Italia la disuguaglianza non si misura solo nel reddito, ma nelle opportunità negate ai più giovani.