Fondo di coesione | 451 mila euro contro la povertà educativa I 5 progetti per l’inclusione dei giovani

Il Fondo di coesione di 451 mila euro sostiene cinque progetti dedicati all'inclusione dei giovani e alla lotta alla povertà educativa in Italia. Queste iniziative mirano a offrire opportunità concrete per ridurre le disuguaglianze e favorire un percorso di crescita equo e sostenibile per le nuove generazioni.

Roma, 26 gennaio 2026 – In Italia la disuguaglianza non si misura solo nel reddito, ma nelle opportunità negate ai più giovani. Nei quartieri periferici, nelle aree interne, nei contesti più fragili, la povertà educativa prende forma nella mancanza di spazi, relazioni e percorsi di crescita. È qui che operano cooperative sociali e associazioni che, ogni giorno, trasformano l'educazione in uno strumento concreto di coesione sociale. In questa direzione si inserisce il sostegno economico recentemente destinato dal 'Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud' a cinque progetti del Terzo settore, per un totale d i 451 mila euro, finalizzati al contrasto della povertà educativa.

