Accerchiati e colpiti da presunti dipendenti dei coniugi Moretti gestori de ‘Le Constellation’ | la testimonianza del giornalista Rai Alessandro Politi

Il giornalista Rai Alessandro Politi racconta di essere stato vittima di un episodio di violenza da parte di presunti dipendenti dei coniugi Moretti, gestori de “Le Constellation”. Politi, con lunga esperienza nella cronaca, sottolinea come questa esperienza sia stata particolarmente intensa e inaccettabile. La testimonianza evidenzia le tensioni e le problematiche legate alla gestione del locale e alle recenti vicende che coinvolgono i proprietari.

“Io mi sono occupato per tanti anni di malavita, ma una violenza così non l’ho mai subita. È inaccettabile. Se fossi inciampato sarebbe finita male”. A dirlo è Alessandro Politi, giornalista e inviato Rai, che a “Storie Italiane” ha raccontato l’aggressione subita durante la registrazione di un servizio sulla tragedia di Crans-Montana. Politi era sul posto insieme alla sua troupe e al collega Domenico Marocchi di “UnoMattinaNews”, che aveva già denunciato l’accaduto. Stando al racconto dell’inviato, alcuni dei presunti aggressori si sarebbero presentati come dipendenti di uno dei locali dei coniugi Moretti, gestori de “Le Constellation” e attualmente indagati per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

