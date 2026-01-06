Formia la Befana porta sorrisi ai piccoli pazienti del Dono Svizzero

Il reparto di Pediatria dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia si è riempito di calore e allegria grazie alla tradizionale visita della Befana. Un momento di condivisione che ha portato sorrisi e serenità ai piccoli pazienti, offrendo loro un pomeriggio di spensieratezza e conforto in un ambiente di cura e attenzione.

Formia, 6 gennaio 2026 – Un pomeriggio diverso dal solito, fatto di sorrisi, emozione e leggerezza, ha animato il reparto di Pediatria dell’ Ospedale Dono Svizzero. La Befana è arrivata tra le stanze dei piccoli pazienti portando doni e, soprattutto, un messaggio di vicinanza e speranza. L’iniziativa, promossa dal Comune di Formia a sostegno del progetto dei Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino, è stata realizzata con la collaborazione dell’Happy Bar. Un lavoro di squadra che ha coinvolto volontari, attività del territorio e cittadini, uniti dal desiderio di regalare un momento di serenità ai bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale Salesi Leggi anche: Formia, il sindaco visita i piccoli nati al Dono Svizzero Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Formia, la Befana porta sorrisi ai piccoli pazienti del “Dono Svizzero” - Formia, la Befana arriva in Pediatria al Dono Svizzero: doni e sorrisi per i bambini grazie a Comune, Croce Rossa e territorio. ilfaroonline.it

