Tutti impegnati a divertirsi in una serata in compagnia, nell’ambito della "Cena con delitto", in parrocchia a Rolo, ma coi ladri che hanno approfittato di quella situazione per intrufolarsi nella canonica del paese, in quel momento incustodita, alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare. E’ accaduto lo scorso fine settimana. I ladri hanno preso di mira l’oratorio di San Zenone, puntando all’alloggio del parroco, don Michele Chojecki (foto), che si è ritrovato derubato del denaro raccolto per alcune offerte e di una piccola somma per uso personale, oltre che del passaporto. Come da prassi, don Michele ha presentato denuncia di furto, per ora contro ignoti, ai carabinieri della caserma di Fabbrico, avviando le pratiche per ottenere copia del documento che gli è stato rubato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Cena con delitto’ in parrocchia. E i ladri si intrufolano in canonica

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