Guido Rodriguez Juve spunta una nuova idea per strapparlo al West Ham | i bianconeri stanno ragionando su questa formula! I dettagli

La Juventus valuta un possibile trasferimento di Guido Rodriguez dal West Ham, considerando una soluzione temporanea. I bianconeri stanno analizzando diverse opzioni per rinforzare il reparto mediano, con l’obiettivo di portare l’argentino in prestito. Questa strategia potrebbe rappresentare una soluzione efficace per rafforzare il centrocampo senza un impegno a lungo termine. Di seguito i dettagli sulle trattative in corso e le eventuali modalità di trasferimento.

Guido Rodriguez Juve, obiettivo mediana: il club bianconero studia la formula del titolo temporaneo per l'argentino ai margini in Inghilterra. Con l'apertura imminente della finestra di riparazione, le manovre della Juventus per puntellare la rosa entrano nel vivo, focalizzandosi con decisione sulla zona nevralgica del campo. La dirigenza bianconera ha la necessità imperativa di consegnare a Luciano Spalletti un innesto di esperienza e sostanza per affrontare la seconda parte di stagione, ma i rigidi paletti finanziari impongono creatività e prudenza nelle operazioni in entrata. In questo scenario di necessaria spending review, il profilo che continua a resistere in cima alla lista dei desideri di Comolli è quello di Guido Rodriguez, centrocampista classe 1994 attualmente in forza al West Ham e membro della nazionale argentina.

