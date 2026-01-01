Norton-Cuffy Juventus non tramonta | i bianconeri pronti a sfidare quel top club in questo calciomercato invernale I dettagli

Nel mercato invernale, la Juventus valuta l'acquisto di Norton-Cuffy, giovane laterale inglese apprezzato per le sue qualità fisiche e le prospettive di crescita. La società bianconera si prepara a competere con i principali club italiani, considerando anche altri giovani talenti. La trattativa rappresenta un’occasione importante per rinforzare la rosa e puntare sul futuro. Ecco i dettagli sulle ultime novità di mercato.

Norton-cuffy Juventus, duello con i nerazzurri: il laterale inglese piace per fisicità e prospettiva, valutati anche altri due giovani. L’imminente apertura della sessione invernale di trattative vede la dirigenza della Continassa particolarmente attiva nella ricerca di innesti funzionali per completare lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti. La priorità strategica è stata individuata nel potenziamento delle corsie laterali, zone nevralgiche per il gioco avvolgente del mister toscano. Tra i profili emergenti che hanno catturato l’interesse degli osservatori bianconeri, spicca il nome di un talento che sta sorprendendo con la maglia del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy; Tonali Juve il sogno a centrocampo resta l’ex Milan | i bianconeri pensano di inserire anche una contropartita per convincere il Newcastle Cosa trapela.

