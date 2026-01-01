Norton-Cuffy Juventus non tramonta | i bianconeri pronti a sfidare quel top club in questo calciomercato invernale I dettagli
Nel mercato invernale, la Juventus valuta l'acquisto di Norton-Cuffy, giovane laterale inglese apprezzato per le sue qualità fisiche e le prospettive di crescita. La società bianconera si prepara a competere con i principali club italiani, considerando anche altri giovani talenti. La trattativa rappresenta un’occasione importante per rinforzare la rosa e puntare sul futuro. Ecco i dettagli sulle ultime novità di mercato.
Norton-cuffy Juventus, duello con i nerazzurri: il laterale inglese piace per fisicità e prospettiva, valutati anche altri due giovani. L’imminente apertura della sessione invernale di trattative vede la dirigenza della Continassa particolarmente attiva nella ricerca di innesti funzionali per completare lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti. La priorità strategica è stata individuata nel potenziamento delle corsie laterali, zone nevralgiche per il gioco avvolgente del mister toscano. Tra i profili emergenti che hanno catturato l’interesse degli osservatori bianconeri, spicca il nome di un talento che sta sorprendendo con la maglia del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus: Inter in difficoltà per Norton-Cuffy e Palestra? L’ultima mossa della dirigenza fa sorridere i bianconeri. Ecco cosa sta accadendo
Leggi anche: Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo in Udinese-Genoa. Le novità
Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy; Tonali Juve il sogno a centrocampo resta l’ex Milan | i bianconeri pensano di inserire anche una contropartita per convincere il Newcastle Cosa trapela.
JUVENTUS NORTON-CUFFY Juventus pronta a tre colpi: Chiesa, Norton-Cuffy e Guido Rodriguez per Spalletti - La Juventus guarda al mercato di gennaio con l’obiettivo di rafforzare la squadra e confermare l’effetto Spalletti ... statoquotidiano.it
Perin per Norton-Cuffy, la Juventus risolve il problema terzino destro - Cuffy, la Juventus sembra pronta a fare un colpo davvero interessante sul calciomercato. juvelive.it
Juventus pronta a rinforzare la difesa: nel mirino il giovane inglese Brooke Norton-Cuffy - Cuffy La Juventus sta già programmando il prossimo mercato invernale per rinforzare ... tuttojuve.com
Palestra e Norton Cuffy al Napoli La risposta di Manna: “Ce ne sono tanti bravi...” - facebook.com facebook
#Palestra e Norton Cuffy al Napoli La risposta di Manna: “Ce ne sono tanti bravi...” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.