Cedesi attività senza spese di investimento ma solo ai giovani | la sfida del negozio nel borgo storico

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un borgo storico della provincia di Ancona, viene proposta la cessione di un’attività commerciale senza richiedere investimenti finanziari. L’offerta è rivolta esclusivamente ai giovani, in un momento in cui molti negozi dei piccoli paesi chiudono le serrande. La proposta mira a mantenere viva la presenza commerciale nel centro antico e a favorire il ricambio generazionale nel settore.

Serra de’ Conti (Ancona), 25 marzo 2026 –  In un’epoca in cui le saracinesche dei piccoli borghi tendono ad abbassarsi definitivamente, c’è chi decide di scommettere sul futuro, offrendo non solo un lavoro, ma un pezzo di storia locale. È la sfida lanciata da Lalli Food, storica realtà di via Osteria nella ‘Piana’ di Serra de’ Conti, che dopo 45 anni di attività cerca giovani volenterosi pronti a raccogliere un testimone prezioso tra pasticceria, bar e pizzeria. “Non cerchiamo capitali, ma solo serietà e voglia di lavorare”. La proposta lanciata dal titolare Paolo Sebastianelli e dai suoi soci è dirompente nella sua semplicità: permettere a ragazzi tra i 20 e i 30 anni di subentrare nella gestione "senza alcun investimento iniziale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - “Cedesi attività senza spese di investimento, ma solo ai giovani”: la sfida del negozio nel borgo storico

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